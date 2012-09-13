Віктор Бронюк віддав своїх дітей у вінницький дитсадок

Соліст групи "ТІК" Віктор Бронюк викликав справжній фурор у дитячому садочку Вінниці, повідосляє сайт Зотов-Ньюз.

У сімейному житті Віктора Бронюка днями відбулась знаменна подія. Він вперше відвів своїх діток – трирічну доньку Єву та дворічного сина Данила у дитячий садок.

Коли ж татусь прийшов забирати малят додому, один із хлопчиків на ігровому майданчику, вигукнув «Це ж ТІК!» і заспівав «Олені, олені. Небриті і неголені...»

Найбільше цьому зраділа вихователька хлопчика. Вона розповіла, що цей хлопчик досі вимовляв лише три слова: «Мама», «Тато» та «Бетмен».

Подейкують, що тепер Віктора Бронюка запрошуватимуть й у інші дитячі садочки Вінниці, щоб допомагав розширювати дитячий словарний запас.