Трирічний хлопчик ледь не загинув через недогляд батьків

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, 11 вересня о 19:40 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №28 смт. Томашпіль від чергової райлікарні надійшло повідомлення про те, що каретою швидкої допомоги в приймальне відділення було доставлено жителя смт. Вапнярка віком 2,7 років з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку легкого ступеню, лінійний перелом черепа».

За попередніми даними, хлопчик травмувався через падіння зі столу.

Потерпілий знаходиться в травматологічному відділенні місцевої райлікарні.

Обставини з’ясовуються.