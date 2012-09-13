Хасидів зустрічають з посиленими заходами безпеки

Вчора Вінницький аеропорт прийняв перші рейси з хасидами, які з’їжджаються до Умані, - ортодоксальних євреїв (переважно брацлавських хасидів) з різних країн світу, в основному з Ізраїлю, для святкування Рош-га-Шана, Нового року за іудейським календарем і вшанування свого духовного лідера - цадика Нахмана з Брацлава, який похований у місті.

За повір'ям, цадик Нахман обіцяв усім своїм послідовникам "за волосся" витягнути їх з геєни, якщо з якоїсь причини вони туди попадуть, за умови, що в Рош-га-Шан вони молитимуться на його могилі.

Впродовж тижня аеропорт "Вінниця"планує прийняти 15 чартерних рейсів із Телялвіва.

Для комфортної реєстрації хасидів на летовищі обладнано другий термінал, який обслуговують від 20 до 25 прикордонників.

Вони будуть здійснювати контрольно-режимні заходи. А спеціалісти зі службовими собаками доглядатимуть особисті речі та багаж пасажирів.

Першого дня прибуття на вінницьку землю 4 рейсами прибули понад шістсот хасидів. А загалом у Вінницю паломники з Ізраїлю прилітатимуть до 20 вересня. За цей час працівники аеропорту планують зустріти близько трьох тисяч хасидів.

За словами директора Вінницького аеропорту Ярослава Мазурця, на вимогу ізраїльської сторони у Вінницькому аеропорту суттєво посилені заходи безпеки по організації прийому і відправлення рейсів з Телявіву. На прилеглих територіях, аеропортовій площі, в аеровокзалі і на території аеропорту загалом в посиленому режимі працюють близько 50 співробітників міліції, задіяні фахівці СБУ та прикордонної служби. Кажуть, це пов’язано з терактами, які відбулись у Болгарії.