Жінка ледь не померла через зачинені двері
11:00, 13 вересня 2012Вінниця
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Не могли дістатись медики
12 вересня о 14:23 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №19 міста Калинівка надійшло повідомлення про те, що жителі одного з приватних будинків не можуть самотужки відчинити двері.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, в житловому будинку знаходиться жінка, яка потребує медичної допомоги, але працівники медичної служби не мали змоги потрапити до будинку. МНСники за допомогою спеціальних інструментів відкрили вхідні двері оселі.
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