Жінка ледь не померла через зачинені двері

12 вересня о 14:23 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №19 міста Калинівка надійшло повідомлення про те, що жителі одного з приватних будинків не можуть самотужки відчинити двері.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, в житловому будинку знаходиться жінка, яка потребує медичної допомоги, але працівники медичної служби не мали змоги потрапити до будинку. МНСники за допомогою спеціальних інструментів відкрили вхідні двері оселі.