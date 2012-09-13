Повернення з рибної ловлі коштувало життя чоловікові

12 вересня о 19:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятин надійшло повідомлення про те, що у селі Немиренці Козятинського району, стався нещасний випадок.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Чоловік 1952 року народження, мешканець Житомирської області, повертаючись риболовлі, з сільського ставка, випадково став на відірваний провід лінії електромережі та отримав смертельне ураження електричним струмом.

Тіло загиблого направлено в морг Козятинської міської лікарні на судово-медичну експертизу.