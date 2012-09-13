Закон „Про відкликання депутатів” стане першим у Верховній Раді

„Закон „Про відкликання народних депутатів стане першим який винесе об’єднана опозиція, коли пройде до Верховної ради”.

Про це сьогодні у Вінниці заявив на прес-конференції голова Ради об‘єднаної опозиції „Батьківщина” Арсеній Яценюк.

- Вчора мені повідомили, що член нашої партії пані Шарогородська, яка балотується по містечку Бар на Вінниччину підтримує нашого опонента Василя Онопенка, - сказав Арсеній Петрович. - Вже прийнято рішення про виключення її з партії. От скажіть, що робити з людьми, які пройшли у кандидати від опозиції, давали клятву бути до кінця каденції у опозиції і так підступно зраджують? Випадок у Барі показав, що для сьогоднішніх людей немає ніяких запобіжників. Тому першим законом який прийме у Верховній Раді об‘єднана опозиція стане закон „про відкликання народних депутатів”. Аби вони відчували повноту відповідальності.

