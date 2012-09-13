Онопенку попсували і покрали агітаційні банери

У ніч з 7-го на 8-е вересня невідомі облили сірою фарбою три біл-борди кандидата в народні депутати Василя Онопенка (самовисування, виборчий округ №14), встановлені на вулицях міста Бар.

Про це повідомила Громадянська мережа «Опора».

Наразі співробітники Барського райвідділу УМВС здійснюють перевірку цього факту та намагаються встановити особи причетних до псування агітаційних матеріалів.

Також, як повідомило керівництво передвиборного штабу Василя Онопенка, у місті Жмеринка зі стіни багатоквартирного житлового будинку викрадено рекламний банер цього ж кандидата.