До 148-річниці Коцюбинського проведуть "Осінні читання"

17 вересня виповнюється 148 років від дня народження класика української літератури, письменника Михайла Михайловича Коцюбинського. На честь пам'ятної дати у вінницькому музеї його імені влаштують свято, повідомляє сайт lorna-l.livejournal.com.

Вінницький літературно-меморіальний музей-садиба М. М. Коцюбинського вже 85 років відкритий у будинку, в якому майбутній письменник народився та прожив до 33 років. Тут в день його народження пройде літературно-мистецьке свято, назвою якому послужили рядки з висловлювання М. Горького про українського письменника. У спогадах російського прозаїка читаємо: «Редкой душевной красоты и благородства был Михаил Коцюбинский. Обаятельный человек и настоящий поэт. Стоит читать его прекрасные произведения. У него есть чему поучиться».

Заходи на честь дня народження Михайла Коцюбинського почнуться ще 16 вересня у виставковому залі Світлиця. Тут відбудеться приурочена до пам'ятної дати Третя Всеукраїнська наукова конференція «Осінні читання» на тему «Живий у пам'яті народній».

У понеділок, 17 вересня, в 11.00 в садибі музею відбудеться демонстрація майстерності народних майстрів гончарного мистецтва Вінниці. А о 12.00 розпочнеться літературне свято «Чарівна людина і справжній поет».

На святі вшанують пам'ять знаменитого письменника, який зумів розширити тематичні та ідейно-естетичні обрії рідної літератури, поглибив її філософське і художнє сприйняття світу. Його твори не старіють і не втрачають актуальності й значення для прийдешніх поколінь. Художня спадщина письменника по праву займає місце у золотому фонді української літератури.