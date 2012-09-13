П’ять цукрозаводів області видали «на гора» першу продукцію

На Вінниччині розпочато сезон цукроваріння.

Про це повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Микола Неїлик.

За словами посадовця, цукровим заводам області згідно з квотою «А» доведено обсяги виробництва та поставки цукру, виробленого з цукрових буряків на внутрішній ринок в розмірі 361,23 тис. тонн.

Микола Неїлик повідомив, що у новому виробничому сезоні планують працювати 9 цукрових заводів, зокрема: ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» (Гайсинський цукровий завод), ТОВ «Хмільницьке» (Жаданівський цукровий завод), ТОВ «Іллінецький цукровий завод», ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» (Крижопільський цукровий завод), структурні підрозділи ТОВ «Подільські цукроварні» - «Моївський цукор», «Соколівський цукор» та «Капустянський цукор», ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (Томашпільський цукровий завод), ТОВ «Юзефо-Миколаївська АПК».

Наразі розпочали новий виробничий сезон ТОВ «Хмільницьке», СП «Моївський цукор», ТОВ «Подільські цукроварні», ТОВ «АК»Зелена долина» та ТОВ «Юзефо-Миколаївська АПК». Цими підприємствами вже перероблено 9,1 тис. тонн цукрових буряків і вироблено понад 3 тис. тонн цукру. На цукрові заводи для переробки вже завезено 98,3 тис. тонн цукросировини.

До виробничого сезону поточного року цукровими заводами області укладено угод на постачання понад 3 млн. тонн цукрових буряків. Також зазначив, що станом на 11 вересня сільгосптоваровиробниками області викопано 4 тис. га (4,9%) цукрових буряків та розпочато його збирання в 17 районах області. Середня урожайності становить 307 ц/га, що на 93 ц/га менше минулорічного показника.

