По 750 гривень закуповують яблука на Вінниччині

На підприємтсві "Аґрана джус Україна", що по вул. Тарногродського у Вінниці приймають ябулка по 800 грн за тонну. Середня ціна по області — від 750 грн.

Вишикувалася черга із 20 вантажівок для здачі несортових яблук. Черги почалися з липня, коли почали збирати перші врожаї. Водії вантажівок ночують у кабіні. Харчуються бутербродами. У цьому мікрорайоні міста немає жодної їдальні.

— Це зараз ще мало машин. Максимум до утра нас усіх розгрузять. А на початку серпня тут 2-кілометрова черга стояла. Хлопці цілий тиждень чекали. А що зробиш, як урожай зібрали й гниє на складах, — затягується цигаркою Василь Гончар, із райцентру Бар. У кузов його КамАЗу вміщається близько 10 т яблук.

Машину на заводі розвантажують за 15-20 хв. Скільки заготівельники вже здали яблук — адміністрація заводу не каже. Ціну тримають на рівні минулого року.

— Цього року не гірший урожай, ніж минулого. Хоч була спека, але це сильно не вплинуло. Головне, що в період закладки врожаю були сприятливі умови, — каже Віктор Харьков, директор "Аґрана фрут Україна". Це найбільше в області підприємство з переробки яблук.

Завод також приймає малину по 8 грн/кг, бузину по 2,5 грн/кг.

Яблука закуповують у селян по 20-30 коп./кг. Підійдуть і побиті плоди, зібрані із землі.

На Вінниччині фрукти на сік приймають шість підприємств: два у Вінниці, райцентрах Бар, Могилів-Подільський і Калинівка та в селі Рахни-Лісові Шаргородського району.

