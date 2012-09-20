Вибори заганяють Україну в кризу

Нинішня виборча компанія фактично наближає Україну до другої хвилі економічної кризи. Таку думку під час прес-конференції висловив політолог Костянтин Бондаренко, передає кореспондент НБН.

«За останні три місяці політсилами і кандидатами в мажоритарних округах витрачені кошти еквівалентні Держбюджету України. В майбутньому це негативно позначиться на вітчизняній економіці, погіршивши її і без того складне становище», - вважає пан Бондаренко.

Він також зазначив, що максимум коштів буде вкладено саме в останній місяць виборчої компанії.

Нагадаємо, про те, що основні засоби в поточної виборчої компанії на політрекламу будуть витрачені в жовтні, говорив і засновник компанії Research and Branding Group Євген Копатько.

