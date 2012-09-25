Злодії катували літнього чоловіка аж до смерті

Працівники міліції затримали двох вінничан, яких підозрюють у скоєнні вбивства пенсіонера в місті Хмільнику. Нелюди жорстоко розправилися з літнім у чоловіком у його квартирі.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

17 серпня о десятій годині ранку до чергової частини Хмільницького райвідділу міліції надійшло повідомлення від 56-річної пенсіонерки про те, що у власній квартирі вона виявила зв’язаним та мертвим свого чоловіка.

За декілька хвилин на місці події уже працювала слідчо-оперативна група міліції. Судово-медичний експерт встановив, що смерть 57-річного чоловіка настала внаслідок механічної асфіксії. Виявлені на тілі літнього чоловіка численні гематоми та подряпини свідчили про те, що перед смертю над ним хтось жорстоко познущався.

Провівши першочергові оперативно-пошукові заходи, підозри працівників міліції щодо причетності до скоєння вбивства пенсіонера впали на двох вінничан. Обидва чоловіки віком 28 та 31 року раніше вже мали проблеми з Законом. Вони неодноразово відбували покарання за розбої, грабежі, крадіжки, шахрайства та підробку документів. Зі слів затриманих, все чого вони хотіли від пенсіонера - це заволодіти його заощадженнями.

Як з’ясувалося, того дня чоловік відвіз на ринок свою дружину, а коли повернувся додому і відкривав вхідні двері, на нього ззаду напали зловмисники. Нападники, застосувавши силу, зв’язали господаря та вимагали сказати, де він зберігає гроші.

Знущання над пенсіонером припинилися лише тоді, коли нелюди усвідомили, що чоловік помер. Після цього зловмисники знайшли у квартирі пенсіонера 16 тисяч російських рублів та банківську картку, на рахунку якої були три тисячі гривень.

За даним фактом порушені кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та ч.4 ст. 187 КК України (розбій). Зараз затримані знаходяться під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.