Обличчя Григорія Заболотного заляпали фарбою

У місті Бершадь Вінницької області фарбою зіпсували кілька біг-бордів кандидатів у народні депутати України по виборчому округу №17 Григорія Заболотного. Довірена особа звернулася із заявою до міліції про пошкодження, повідомляє Вінниця.Інфо.

Неподалік від одного із зіпсованих біг-бордів знайшли пластикову пляшку, з якої швидше за все і брали речовину для псування бордів.

- Коли ми побачили, що біг-борди залили невідомою речовиною, то відразу ж звернулися до міліції із заявою. Зараз ведуть розслідування. На мою думку Григорій Михайлович не заслуговує такого відношення із боку бершадців. Він багато чого зробив для людей які тут живуть, тому потрібно мати повагу до нього та до політичної реклами яку він проводить. Саме зараз люди мають показати свою підтримку, а не займатися брудною справою. Пляшку яку ми знайшли, особисто завезу на експертизу до міліції. Адже цікаво чим все ж таки облили, – сказав довірена особа депутата Петро Гоцуляк.