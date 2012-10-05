На новому котлі по вул. 600-річчя зекономлять 1 мільйон

4 жовтня на комунальному підприємстві «Вінницяміськтеплоенерго» введено в роботу котлоагрегат №4. Після усіх проведених енергозберігаючих заходів в рамках модернізації цього котла, підприємство зможе заощаджувати газ та електроенергію на суму близько мільйона гривень в рік. Зекономлені кошти підприємство планує направити на впровадження новітніх технологій для ефективного використання енергоносіїв та якісного теплопостачання.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Котельня ПТВМ-30 по вул. 600-річчя, 13 була введена в експлуатацію 40 років тому. Сьогодні вона обладнана чотирма котлами, які у сумі дають потужність 120 гідрокалорій на годину. Оскільки один із агрегатів знаходився у зношеному стані і коефіцієнт його корисної дії був низьким, декілька років тому, відповідно до програми реконструкції котельні, було розпочато реконструкцію 4-го котла. Тут замінили екранні труби і старі пальники на сучасні, німецького виробництва «SAACKE».

На сьогодні усі роботи по модернізації обладнання повністю завершені. Як говорять фахівці теплоенергетичної галузі, комплексний підхід до реконструкції котлоагрегату дозволить економити газ за рахунок чіткого автоматичного регулювання процесу спалювання газу. Окрім цього, модернізація дасть можливість економити електроенергію за рахунок встановлення частотних перетворювачів на двигунах димососа і вентилятора.

Міський голова Володимир Гройсман під час перебування на КП «Вінницяміськтеплоенерго» зазначив, що в середньому на рік буде досягнуто близько 3-х відсотків економії по споживанню газу.

- Сьогодні котел споживає на рік майже 19-20 мільйонів кубів газу, тому тривідсоткова економія – це вже достатньо серйозний результат, - говорить Володимир Гройсман. – Ще декілька років тому така економія для підприємства була недосяжною. Але вже сьогодні ми бачимо, що в рік можна буде економити біля 1-1,2 мільйонів гривень. І вже через 3,5-4 роки затрачені на модернізацію кошти, окупляться.