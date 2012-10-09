На "круглому столі" говорили про новий Митний кодекс

У черговий раз переконалися у важливості проведення спільних заходів на «круглому столі», організованому митним постом «Вінниця-центральний» Вінницької митниці, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, представники підприємств і члени громадської ради. Адже розглянули та отримали вичерпні відповіді на ряд питань, що потребують швидкого вирішення у повсякденній роботі. Стосуються ж вони в основному положень нового Митного кодексу України.

Про вимоги щодо переміщення і забезпечення доставки товарів до митних органів призначення розповів начальник сектора відділу організації митного контролю Василь Бучек. Він також наголосив на дотриманні перевізниками термінів доставки, бо Митним кодексом не передбачено їх продовження.

Заступник начальника митного поста Ігор Путишин проінформував присутніх про нові нормативні документи, розроблені з метою виконання положень цього важливого документа. Крім того, звернувся з проханням до учасників зустрічі вимогливіше ставитися до оформлення документів, активніше долучатись до системи електронного декларування товарів.

На заході також було наголошено на особливій актуальності наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 року № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адіністративного документа», дотриманні вимог при розміщенні товарів на складах тимчасового зберігання.