Інвалід з ДЦП не впорався з "Таврією" і загинув
12:00, 17 жовтня 2012Вінниця
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В‘їхав у бетонну огорожу
16 жовтня близько 23.30 год на автошляху Вапнярка-Крижопіль-Піщанка, біля смт Вапнярка 23-річний водій "Таврії", інвалід ІІ групи (ДЦП) , житель села Довжок, не впорався кз керуванням, з‘їав на узбіччя та наїхав на бетонну огорожу.
Про це повідомляє ДАІ у Вінницькій області.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм водій загинув на місці.
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