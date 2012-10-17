Інвалід з ДЦП не впорався з "Таврією" і загинув

16 жовтня близько 23.30 год на автошляху Вапнярка-Крижопіль-Піщанка, біля смт Вапнярка 23-річний водій "Таврії", інвалід ІІ групи (ДЦП) , житель села Довжок, не впорався кз керуванням, з‘їав на узбіччя та наїхав на бетонну огорожу.

Про це повідомляє ДАІ у Вінницькій області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм водій загинув на місці.