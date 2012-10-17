У вінницьких вузах буде Wi-Fi

Міністр освіти України Дмитро Табачник порекомендував ректорам вишів запровадити доступ студентам до Wi – Fi. На сьогодні найбільшим вільним доступом до глобальної мережі у Вінниці може похизуватися лише технічний університет. Щоправда, скористатися ним є можливість лише у конференц-залі та наукових приміщеннях, повідомляє Вінниця‘ОК

За словами директора комп’ютерного центру ВНТУ Михайла Розвадюка, допомогу в реалізації проекту допомагає столична компанія ITNT.

– Співпрацюємо із київським товариством ITNT, яке забезпечило нам можливість підключитися до соціального проекту «Wi – Fi in Ua». Цей проект реалізовується по всій Україні. Нам запропонували підключити будь-яку кількість точок по території університету – тобто на вулиці, у зонах відпочинку та навчальних корпусах, – розповідає Михайло Розвадюк.

У комп’ютерному центрі університету обіцяють оптимальну швидкість безкоштовного доступу – 512 кб / сек. Це дозволяє студентам користуватися підручниками он-лайн та скачувати необхідний лекційний матеріал.

Самі ж студенти нововведенням тільки раді, адже чимало хто приходить до університету із нетбуками, планшетами та смартфонами. До того ж, в Інтернеті молодь легко о бмінюється потрібною інформацією, що, на їх думку, підвищує продуктивність навчального процесу. Наприклад, першокурсниця Вікторія Кривошликова в захваті від такої ідеї, адже їй набагато зручніше готуватися до занять за допомогою гаджета.

– Вважаю, що це дуже корисно і допомагає студентам у навчанні, – говорить студентка. – Особливо, коли не встиг підготуватися до домашнього завдання, то можна швидко знайти потрібний матеріал та переглянути.

Проте безпровідний доступ до Інтернету доступний не всюди – його немає у навчальних аудиторіях. Інакше, на думку викладачів, студенти просто не слухатимуть лекції і просиджуватимуть час у соціальних мережах, а ще молодь не вчитиметься, а шукатиме відповіді у Мережі.

До кінця цього року, за умовами проекту, вільний доступ до Мережі студенти ВНТУ матимуть по всьому закладу. Цим не можуть похвалитися іншу Вінницькі виші. Для цього їм варто пошукати спонсорів. Часткову допомогу у цьому питанні пообіцяло надати профільне Міністерство.