Матвієнка і Заболотного не пускають в ефір

Згідно з повідомленнями представників кандидатів в народні депутати по виборчому округу №17 Анатолія Матвієнка (самовисунення, зняв свою кандидатуру 12.10.2012) та Григорія Заболотного (самовисунення), керівництво радіостанції «ТРК Лада», яка є єдиною потужною комунальною радіостанцією, що здійснює мовлення на ВО №17, відмовляється розміщувати політичну рекламу від цих двох кандидатів.

Про це повідомила Громадянська мережа ОПОРА.

Так, за словами представника кандидата в народні депутати по ВО №17 Григорія Заболотного Олени Павлової, 15 жовтня вона звернулася до представника ТРК «Лада» (місто Ладижин) Ігоря Володимировича Шевченка з проханням розмістити в ефірі радіо рекламний ролик Григорія Заболотного. Проте Ігор Шевченко відмовився це зробити, мотивуючи свою відмову тим, що на хвилях радіостанції вже транслюється політична реклама кандидата в народні депутати України від ВО «Свобода» Антона Бойдаченка, в якій повідомляється, що саме його кандидатуру підтримує опозиція, а інформація, яка подається в ролику Григорія Заболотного щодо його підтримки зі сторони Об’єднаної опозиції, на думку Ігоря Шевченка, є недостовірною, тому не може бути розміщена на радіо.

Цитата з електронної переписки Олени Павлової та Ігоря Шевченка: «Так как это может иметь последствия судебных разбирательств с нами со стороны партий, мы вынуждены руководствоваться законом об информации. В данный момент у нас транслируется ролик кандидата А. Бойдаченка, в котором звучит четкая информация о том, что его поддерживает Объединенная опозиция "Батькивщина" и "Свобода". В Гайсине присутствовал лидер "Свободы" Тягнибок, который подтвердил данную позицию Бойдаченка. Яценюк, выступая на площади в Виннице, сказал четко - только те кандидаты, по которым принято решение съезда, являются их кандидатами. Все остальные - самозванцы. За весь период к нам не пришла претензия от ВО «Батькивщина» по трансляции ролика от имени А. Бойдаченка. Поэтому у нас есть основание полагать, что он согласованый кандидат».

Прес-секретар кандидата у депутати Анатолія Матвієнка Павло Тарасюк повідомив, що 16 жовтня він також звернувся до Ігоря Шевченка з проханням розмістити ролик зі зверненням Анатолія Матвієнка до виборців, в якому він пояснив чому саме зняв свою кандидатуру на користь Григорія Заболотного, Ігор Шевченко відповів листом по електронній пошті, що для цього потрібна додаткова угода та певна доплата (договір між Анатолієм Матвієнком та «ТРК Лада» про трансляцію політичної реклами був укладений раніше, всі проплати також було здійснено).

17 жовтня у телефонній розмові Ігор Шевченко повідомив Павлу Тарасюку, що він вирішив не ставити ролик в ефір, так як Анатолій Матвієнко являється технічним кандидатом Григорія Заболотного, крім того в ролику міститься недостовірна інформація щодо підтримки Григорія Заболотного Об’єднаною опозицією.