Трирічний малюк отруївся ліками
11:40, 19 жовтня 2012Вінниця
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Наковтався «Діазоліну»
18 жовтня о 10:00 у приймальне відділення дитячої обласної лікарні каретою швидкої допомоги був доставлений 3-річний вінничанин з діагнозом «медикаментозне отруєння».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Стало відомо, що дитина випадково вжила медпрепарат «Діазолін».
Хлопчик знаходиться в реанімаційному відділенні, стан його здоров’я лікарі кваліфікують, як задовільний.
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