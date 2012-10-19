Трирічний малюк отруївся ліками

18 жовтня о 10:00 у приймальне відділення дитячої обласної лікарні каретою швидкої допомоги був доставлений 3-річний вінничанин з діагнозом «медикаментозне отруєння».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.



Стало відомо, що дитина випадково вжила медпрепарат «Діазолін».

Хлопчик знаходиться в реанімаційному відділенні, стан його здоров’я лікарі кваліфікують, як задовільний.