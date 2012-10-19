Від машини ортопедичного санаторію загинув водій

18 жовтня о 9.00 на автошляху Немирів-Вінниця біля с. Гунька 51-річний водій мопеда "Дельта", житель села Чуків Немирівського району, здійснюючи маневр повороту, порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з автомобілем "ВАЗ-2107". У машині, яка належить Тульчинському дитячому ортопедичному санаторію, був 40-річний водій з села Мазурівка Тульчинського району.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції Вінницької області.

Внаслідок ДТП водій мопеда від отриманих трамв помер під час надання медичної допомоги в лікарні. Мопед та автомобіль - на арештмаданчику.