Гройсман відверто закликав голосувати за Порошенка

Міський голова Вінниці Володимир Гройсман закликав вінничан підтримати на виборах Петра Порошенка.

Про це він повідомив сьогодні під час відкриття молочно-консервного комбінату корпорації "Рошен" по вулиці Липовецькиій у Вінниці. Гройсман знаходиться у відпустці з 24 жовтня.

В той же час міністр економічного розвитку Петро Порошенко відверто закликав вінничан проголосувати за "команду вінничан" - Григорія Заболотного і Олександра Домбровського. Відсьогодні Петро Порошенко знаходиться у відпустці і має тільки один день для агітації. Він приїхав у Вінницю з дружиною Мариною, доньками Євгенією та Олександрою і молодшим сином Михайлом.

Порошенко пообіцяв, що у 2013 році на молочно-консервному комбінаті і на кондитерській фабриці буде створено 1200 нових робочих місць.