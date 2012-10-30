Домбровський вимагає перерахунку голосів

«Ми абсолютно переконані в своїй чесній прозорій перемозі. Ми вимагаємо чесно публічно відкрито за участю усіх бажаючих перерахувати усі дільниці. Щоб не було ніяких сумнівів і фальсифікацій чи необ’єктивності виборчого процесу. Підготували звернення до об’єднаної опозиції та до Яценюка, щоб негайно втрутились і щоб у нас був чесний об’єктивний результат».

Про це заявив сьогодні на прес-конференції Олександр Домбровський, розповідаючи про фальсифікації щодо підрахунку голосів на виборчій дільниці №11.

- Я вимагаю перерахунку голосів у проблемних дільниця 11-го виборчого округу, - каже Олександр Георгійович. - Проте ОВК, яку очолює пан Сітарський представник від партії ВО «Батьківщина» (він став головою комісії за три дні до виборів, а перед тим був керівником з агітаційної роботи в штабі кандидата Наталії Солейко, яка балотується по 11-му виборчому окрузі), перешкоджає перерахунку. У нас є близько 40 заяв, але на вчорашній день тільки по одній з них було прийнято позитивне рішення.

Керівник виборчого штабу кандидата Валерій Коровій заявив, що робота ОВК блокується, а тим часом з дільниць надходять бюлетені в пошкоджених упаковках.

- Ті брудні технології, які використовувались під час кампанії, продовжують застосовуватись і зараз, - каже Домбровський. – Я на всіх зустрічах казав, що країні потрібна демократина влада і я казав, що буду підтримувати об‘єднану опозицію. На жаль, той викид бруду за тиждень по кінця виборчої кампанії, показав, що комусь невигідно, щоб у країні панувала демократія.

Далі Домбровський показав своєрідну виставку зі зразками чорного піару, який був застосований проти нього.



- Був нічний обдзвін, коли людям з 2 до 5 ранку дзвонили і агітували голосувати за Домбровського, а в останні дні додавали за Домбровського і за Партію регіонів. Ми порахували, що цими обдзвонами займались близько 20 чоловік, кожен робив 150 дзвінків. Таким чином за одну ніч 3000 вінницьких сімей постраждали від цих нічних дзвінків. Зрозуміла реакція людей.

За тиждень до виробів ми затримали автомобіль, звідки вилучили 30 тисяч газет «Народна армія спасіння», де була заява, що Домбровський нібито вступає до Партії регіонів. Була газета «Голос Вінниці плюс» з вихідними даними людей і типографії, які не існують. Листівки з зображенням нерухомостей Домбровського. Але там ніякої правди, окрім моєї квартири в будинку по вулиці Порика, 5-а, де ми з родиною живемо 14 років. Дорогі наклейки з дискредитацією мого імені «Не голосуй за продажну тушку Домбровського!» Все клеїли по ночах. Шукали хлопців 14-16 років, давали 50 гривень і наклейки, які за дві години треба розклеїти, і потім додавали ще 200 гривень. По вул. Стахурського зустріли 5 хлопців по 14 років, яким дали газети про Домбровського і по 20 гривень. Після 19 години вони мали довго телефонувати у двері, поки не відкриють - тобто не відриваючи пальця від кнопки. Мали агітувати за Домбровського, і додавати - зранку треба бути вдома, бо від Домбровського привезуть гречку і цукор. Я надзвичайно вражений, я ніколи не думав, що у Вінниці можна настільки цинічно і підло вести виборчу кампанію.

Також Домбровський заявив, що за кількістю зіпсованих бюлетенів 11-й округ перевищує по всій області - 3% зіпсованих бюлетенів.

- Нас наші спостерігачі повідомляли про результати в ніч підрахунку і відрив Домбровського від Солейко був 20%. Але як тільки почали поступати копії перших протоколів, цифри відрізняються кардинально в бік Солейко.

Домбровський показав кілька протоколів, які, на його думку, були сфальсифіковані.

- Ось протокол дільниці № 488 така картина: Домбровський - 346, Кулініч - 15, Солейко - 430. Ось протокол, який поступає в ОВК з тої самої дільниці і ось дивіться, які результати: Домбровський – 15, Кулініч - 346, Солейко – 430. А ось ще один протокол дільниці № 535: Добровольский - 41, Домбровський - 316. Ось протокол, який потрапив у дільницю: Добровольский Олександр Георгійович – 316, Добровольский Віталій Олександрович – 47. Однакове прізвище у двох різних кандидатів! Нам не зрозуміло, хто організатор таких речей, тому треба зробити перерахунок, щоб була об‘єктивна оцінка.