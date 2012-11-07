Пенсіонер витягнув гаманця у молодої мами

6 листопада на тролейбусній зупинці на площі Жовтневій, працівники міліції затримали кишенькового злодія – 65-річного пенсіонера.

Як з’ясувалося, затриманий раніше неодноразово відбував покарання за аналогічні злочини. Не дивлячись на свій поважний вік, чоловік так і не став на шлях виправлення. Цього разу йому вдалося непомітно дістати гаманець у тролейбусі із сумки 27-річної жінки та швидко вийти на найближчій зупинці.

За всім, що відбувалося у тролейбусі, спостерігали працівники оперативно-пошукового відділу карного розшуку УМВС. Міліціонери одразу затримали пенсіонера та вилучили у нього гаманець, якій він щойно викрав у пасажирки.

У діях чоловіка вбачаються ознаки злочину передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (крадіжка). Затриманому загрожує покарання до трьох років позбавлення волі.



Шановні громадяни, щоб не стати жертвою подібних злочинів, будьте уважними у місцях великого скупчення людей, а також у громадському транспорті. Не залишайте речі без нагляду, не тримайте гаманці, гроші та документи в зовнішніх кишенях, сумках, пакетах, легкодоступних для злодіїв, – наголошують працівники УМВС України у Вінницькій області.