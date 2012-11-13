Вакциною від грипу забезпечили лише лікарів на прийомі

У Вінниці за позабюджетні кошти придбано 362 вакцини проти грипу для медичних працівників міських лікарень, які працюють на прийомі первинних хворих.

Про це повідомляє сайт Вінницької міської ради.

З них близько 75% уже освоєно. Вакцини закуплено на загальну суму майже 27 тис. грн.

Вінничани ж можуть придбати вакцину проти грипу у аптечній мережі міста за власні кошти. Коштуватиме вона від 80 грн.

«Ввести вакцину проти грипу можна у лікарні за місцем проживання, однак попередньо необхідно, щоб пацієнта обстежив дільничний лікар, аби на час введення вакцини не було вже наявних вірусних проявів», - радить начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги міського департаменту охорони здоров’я Світлана Стефанкова.

За прогнозом лікарів, грип дійде до України наприкінці листопада - початку грудня. Враховуючи ситуацію минулого епідемічного сезону, прогноз ВООЗ та Національної академії медичних наук України щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, у наступному епідемічному сезоні 2012-2013 років в Україні прогнозується сумісна циркуляція вірусів грипу А(H3N2), а саме – штаму А/Вікторія/361/2011, який поки що не проявив в Україні свої епідемічні властивості, а також нового для України штаму вірусу грипу В/Вісконсін/1/2010. Не виключена можливість циркуляції вірусу грипу А/Н1N1/Каліфорнія/2009, але його роль в епідемічному процесі буде другорядною. Зважаючи на заміну двох штамів вірусу грипу, очікується більш інтенсивний характер перебігу епідемічного процесу.

Є різні методи профілактики проти такого досить серйозного захворювання як грип, і сучасні медики стверджують, що краще хворобу запобігти, ніж її лікувати. Серед найбільш дієвих методів профілактики лікарі виділяють вакцинацію проти грипу. Тоді організм людини виробляє імунітет до хвороби. Вакцинацію слід проводити за місяць до спалаху епідемії.