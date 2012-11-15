Опозиція збирає мітинг проти Домбровського

16 листопада о 10.30 біля будівлі Вінницької обласної держадміністрації (вул.Соборна, 72) відбудеться мітинг протесту «Вінниччина говорить Домбровському - ні!».

Про це повідомляє прес-служба Об‘єднаної опозиції "Батьківщина".

"Майже 45% мешканців області підтримали Об‘єднану опозицію «Батьківщина», - йдеться у повідомленні. - В двох мажоритарних округах перемогу отримали кандидати «Батьківщини» Наталія Солейко та Іван Мельничук. Не дамо спаплюжити волевиявлення третини мешканців Вінницької області. Запрошуємо всіх, хто підтримав «Батьківщину» на мітинг. Прийди та захисти свій голос!"