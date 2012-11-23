Вінничани більше сидять в Інтернеті, ніж розмовляють по телефону

У січні-жовтні доходи від надання послуг пошти та зв’язку у Вінницькій області збільшилися на 3,09% або 0,046 млрд. гривень порівняно з аналогічним періодом 2011 року до 1,533 млрд. гривень.

Про це повідомляє управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області.

У січні-жовтні доходи від надання послуг пошти та зв’язку населенню Вінницької області збільшилися на 0,81% або 1,910 млн. гривень порівняно з аналогічним періодом 2011 року до 236,832 млн. гривень.

Протягом січня-жовтня доходи від надання послуг пошти збільшились на 1,49% або 1,156 млн. гривень порівняно з аналогічним періодом 2011 року до 78,766 млн. гривень, надання послуг міського телефонного зв’язку – збільшилися на 0,83% до 74,577 млн. гривень, надання доступу до мережі «Інтернет» - на 15,37% до 89,730 млн. гривень.

Найбільшу частину доходів у сфері зв’язку складають послуги з надання мобільного зв’язку – 1,216 млрд. гривень, що на 3,22% або 0,038 млрд. гривень більше, ніж за аналогічний період 2011 року.