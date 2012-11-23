Вінницькі дівчата виходять заміж у 22-25 років

У 2012 році у Вінниці зіграли 2 тисячі 714 весіль. Про це повідомила начальник Вінницького РАЦСу Галина Левицька.

Середінй вік дівчат, які виходили заміж 22-25 років, вік хлопців, які одружувалися – 25-30 років. Великий відсоток шлюбів було укладено з іноземцями.

- Щоб одружитися з вінничанками подають заяви громадяни США, Італії, Франції, Нідерландів, Ізраїлю. Є такі країни, що ніхто не чув, - говорить Галина Павлівна. - Багато заяв подають студенти-іноземці з медичнго та технічного університетів, які одружуються на наших дівчатах.