Розрахуватись без штрафу можна до 12 грудня
15:54, 23 листопада 2012Вінниця
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Єдиний соціальний внесок
12 грудня спливає термін, до якого підприємці можуть розрахуватися з державою за борги по єдиному соціальному внеску без штрафних санкцій і пені.
Про це нагадала начальник управління Пенсійного фонду України у місті Вінниці Олена Корчака.
- На це бізнесу було відведено півроку, - говорить чиновниця. - В результаті вже списано 345 тисяч гривень штрафів і пені, які залишились на розвиток виробництва підприємств. Більшість з цих підприємств - приватні структури, але є багато державних, де багатомільйоні заборгованості. Ми сподіваємось, що допоможио ряду підпримєств вийти з глухого кута заборгованості.
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