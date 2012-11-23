Розрахуватись без штрафу можна до 12 грудня

12 грудня спливає термін, до якого підприємці можуть розрахуватися з державою за борги по єдиному соціальному внеску без штрафних санкцій і пені.

Про це нагадала начальник управління Пенсійного фонду України у місті Вінниці Олена Корчака.

- На це бізнесу було відведено півроку, - говорить чиновниця. - В результаті вже списано 345 тисяч гривень штрафів і пені, які залишились на розвиток виробництва підприємств. Більшість з цих підприємств - приватні структури, але є багато державних, де багатомільйоні заборгованості. Ми сподіваємось, що допоможио ряду підпримєств вийти з глухого кута заборгованості.