У вінницькому повітрі пилу на 28% більше за норму
16:09, 23 листопада 2012Вінниця
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У селах первищення складає 11%
У містах та селах Вінниччини повітря забруднене пилом, діоксидом сірки та формальдегідом. За даними обласної СЕС, у 2011 році не відповідали нормативам близько 7 відсотка відібраних проб у містах та 5 відсотків – у селах, повідомляє радіо "Місто над Бугом".
Основний забруднювач повітря – це автомобільний транспорт. Контролює повітря у Вінниці щоденно обласний гідрометеоцентр. Два автоматичні пости розташовані на Київській, 26 і Немирівському шосе, 29.
- Перевищення пилу у місті складає 28% від норми, у селнах на 11,7%. Все це через збільшення ремонту доріг та використання двигунів, - каже начальник Держуправління охоронприроди у Вінницькій області Володимир Крисько.
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