Вінницькі бариста запрошують на конурс кави

24 листопада найкращі вінницькі баріста змагатимуться у вмінні приготувати смачну каву. Загальноміський чемпіонат баріста розпочнеться о 10-й годині у вінницькому торговому центрі «Мегамолл».

Переможець регіонального туру представлятиме Вінницю на 9-му Всеукраїнському чемпіонаті баріста-2013 навесні наступного року, який організовує департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради під егідою Кавової асоціації Європи.

- Є приклади, коли підлсятаких конкурсів якість бариста виростає у клька разів, - говорить представник асоціації Сергій Дорохов. - Це не сопрт заради меділа, це змагання, щоб обрати кращого, який поїде на свтіові змагання, привезе звідти нову інфомрацію, дсовід, креатив і поділиться нею з колегами. Тут важливо не взяти медаль, а свій роздати досвід.