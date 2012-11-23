Із завтрашнього дня почнуться денні морози

На Вінниччині протягом 24-27 листопада зберігатиметься температурний режим близький норми. Погода без істотних опадів. Вночі та вранці туман, приморозки, слабка ожеледь.

Про це повідомляє вінницький Гідрометцентр.

24-25 листопада: Мінлива хмарність, без істотних опадів. Місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 4° тепла до 1° морозу.

За попередніми даними:

26–27 листопада: Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.