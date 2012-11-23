Вінничан відрядили ремонтувати луганські дороги

Вінницькі дорожники ремонтуватимуть автодороги державного значення М-04 сполученням Знам’янка – Луганськ – Ізварине, Відповідну угоду Служба автомобільних доріг у Луганській області уклала з ПАТ «Південьзахідшляхбуд» з Вінниці.

Про це йдеться у «Віснику державних закупівель».

Луганське товариство з обмеженою відповідальністю «Дорбудтехнологія» також заключило договір зі службою та отримало третю частину суми на ремонт дороги – 74,85 мільйонів гривень. Вінничанам припало дві третини суми – 170,68 млн гривень.

Загалом на реконструкцію 8,4 км автошляху М-04 виділено 245,53 мільйона гривень, тобто в середньому кілометр дороги коштує 29 мільйонів гривень.

Усього протягом останніх двох років у дорогу держзначення М-04 разом із цими закупівлями вкладено 3,2 мільярда гривень.