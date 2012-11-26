У перукарні хлопець вкрав гроші у студентки

Працівники міліції затримали чоловіка, який викрав у неповнолітньої дівчини гаманець з грошима та мобільний телефон.

До другого міського відділу міліції звернулася 17-річна студентка одного з вінницьких професійно-технічних училищ. Вона повідомила, що у приміщенні перукарні невідома особа з її сумки скоїла крадіжку телефону та гаманця, у якому знаходилися гроші та дві банківські картки.

За підозрою у скоєнні злочину працівниками міліції був затриманий раніше судимий 29-річний непрацюючий житель міста Вінниці. Поки студентка наводила красу, зловмисник скористався її зайнятістю і занятістю перукаря та скоїв крадіжку.

В діях чоловіка вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (Крадіжка). Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.