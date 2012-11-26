П‘яний хлопець розтрощив усі машини біля під‘їзду

Понівечені автівки, відбиті бокові дзеркала, розбите скло та багато крові побачили в дворі мешканці багатоповерхівки. Люди одразу зателефонували до міліції, і «за гарячими слідами» молодика, який влаштував вночі погром, затримали. В пошуку зловмисника міліції активно допомагали небайдужі громадяни.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

23 листопада близько о пів на першу годину ночі до міліції зателефонували мешканці багатоповерхівки, розташованої в місті Вінниці по вулиці 30-років Перемоги, та повідомили, що невідома особа пошкодила три автівки, залишені господарями в дворі будинку.

На місце пригоди негайно прибули два екіпажі працівників патрульно-постової служби, працівники карного розшуку другого відділу міліції Вінницького міського відділу та експерт-криміналіст. Потерпілими виявилися господарі трьох мікроавтобусів «Volkswagen Т 2», «Volkswagen Т 4» та «Hyundai». У автівок було розбите лобове скло та відірвані бокові дзеркала. У однієї з іномарок постраждав кузов.

Під час огляду пошкоджених автомобілів працівники міліції в салоні однієї з іномарок вилучили камінець зі слідами крові, яким зловмисник поцілив у лобове скло. Також сліди крові були і на інших автівках.

Люди активно сприяли міліції у пошуках зловмисника. Водій таксі повідомив, що бачив підозрілого молодика у темній куртці з капюшоном.

- Коли я прибув на виклик та очікував біля під’їзду будинку клієнта, цей хлопчина безпричинно вдарив ногою по моїй машині. Я зробив йому зауваження, але він був настільки п’яний, що ніяк не відреагував та невпевненою ходою пішов далі. Коли він вдарив по машині, то в нього з ноги навіть кросівок злетів, - розповів водій таксі.



За описом таксиста працівники міліції, небайдужі сусіди та потерпіли вирушили на пошуки підозрюваного, якого шукали за описом свідка. Також до пошуків залучились інші водії таксі. Враховуючи стан підозрюваного, далеко він не міг піти. І дійсно, недалеко від місця пригоди, у кущах, його знайшов собака однієї з мешканок будинку. Саме там, весь у крові та в одному кросівку, спав підозрюваний.

22-річний молодик, як з’ясувалося, хильнув зайвого на дні народження товариша та дорогою додому влаштував погром автомобілів. Що спонукало молодого чоловіка до таких дій, він пояснити не може. Звинувачує у всьому горілку.

– Був п’яним, тому і не розумів, що роблю. Таке зі мною вперше. Мені дуже соромно за те, що накоїв. Себе не виправдовую, за свій проступок доведеться відповідати - буду відшкодовувати власникам автівок завдані збитки, – зізнається затриманий.

Дії чоловіка попередньо кваліфіковані за ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Відповідальність за скоєння цього злочину передбачає штраф від п’ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.