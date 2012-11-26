Чоловік двічі продав іномарку через інтернет

В міліцію звернувся 44-річний вінничанин про те, що малознайомий йому чоловік шахрайським шляхом заволодів його автомобілем «Volkswagen Golf».

Працівники міліції з’ясували, що іномарка була продана за дорученням. Однак гроші після отримання документів покупець і не збирався платити, завдавши збитків власнику на суму 84 тисяч гривень.

Більше того, зловмисник відразу ж продав автівку іншому громадянину, який також перетворився на потерпілого. Тепер з’ясуванням подробиць угоди, яка отримала кримінальну кваліфікацію, займаються слідчі.

Підозрюваному доведеться відповідати перед законом за скоєння шахрайства відповідно до ст.190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років, повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Міліція застерігає: при укладенні угод, пов’язаних з продажем чи придбанням майна, варто отримати правову консультацію, не довіряти незнайомцям, які часто здійснюють махінації, розміщуючи оголошення в мережі Інтернет.