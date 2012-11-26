У вінницькій школі №10 увімкнули Wi-Fi

У школі №10 міста Вінниці з’явився безкоштовний Wi-Fi. Питання про доступ до інтернету з будь-якого шкільного приміщення вчителі та батьки ставили під час зустірчей із депутатом обласної ради Сергієм Кудлаєнком.

- Ми попросили його, якщо є така можливість, надати допомогу у встановленні роутерів Wi-Fi, щоб діти і вчителі могли користуватися інтернетом не тільки в окремих кабінетах, де в нас є комп’ютери, - розповідає заступник директора з виховної роботи Вінницької ЗОШ №10 Ганна Бондар. - Зараз школа вся покрита мережею Wi-Fi і поки що маємо лише позитивні відгуки.

Щоправда, кажуть вчителі, вони разом з батьками спочатку трохи побоюювалися, щоб діти не «сиділи» в мережі на уроках. Проблему розв’язали досить просто – за допомогою пароля. Тепер загальний доступ до інтернету відкрито лише під час перерви, на уроках потрібен пароль, який знають тільки вчителі.

- Дуже часто використовую інтернет на уроках, - каже вчителька української мови та літератури Тетяна Черній, - навчання має урізноманітнюватись: показуємо дітям різні документальні фільми, телепрограми, даємо аудіоматеріали, які учні можуть і вдома використовувати.

Вчителям стало зручніше викладати, а школярам – цікавіше вчитися. Батькам шкільний інтернет теж приніс користь: вони можуть у будь-який момент з будь-якої точки спрослідкувати за успішністю та поведінкою своїх дітей через загальнонаціональну мережу «Щоденник.ua», до якої приєднуються і вінницькі школи. В тому числі - ЗОШ №10.

- Заходимо в будь-який браузер, вводимо: «Щоденник.ua», його видає першим, вводимо логін і пароль і заходимо, - показує свою сторінку в мережі десятикласник Іван Купчин. - Кожному учневі та всім батькам видавались особисті логін та пароль. Я можу бачити всі свої оцінки, але не бачу оцінок інших учнів. Батькам дуже зручно: можуть побачити, що я прогуляв відразу після уроку.