10-річного вінничанина забрав Олег Скрипка

11:26, 26 листопада 2012
Вінниця
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Шоу "Голос. Діти"

Юний співак з Вінниці 10-річний Назарій Стінянський успішно подолав етап «сліпих прослуховувань» телевізійного шоу «Голос. Діти», що транслювався на каналі «1+1» 25 листопада.

Оригінальне виконання пісні «Лесной олень» 10-річного Назарчика особливо припало до душі тренеру Олегу Скрипці, який натисканням кнопки повернув до нього своє крісло.

Учасник шоу «Голос. Діти» Назарій Стінянський є учнем Вінницької школи мистецтв «Вишенька», його викладач з вокалу - Ольга Олійник.  Вона разом з мамаою хлопчика приїхала у Київ на виступ свого учня. Наступного тижня Назар разом з іншими дітьми будет брати участь у відбірковому етапі конкурсу.

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