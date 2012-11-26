10-річного вінничанина забрав Олег Скрипка
11:26, 26 листопада 2012Вінниця
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Шоу "Голос. Діти"
Юний співак з Вінниці 10-річний Назарій Стінянський успішно подолав етап «сліпих прослуховувань» телевізійного шоу «Голос. Діти», що транслювався на каналі «1+1» 25 листопада.
Оригінальне виконання пісні «Лесной олень» 10-річного Назарчика особливо припало до душі тренеру Олегу Скрипці, який натисканням кнопки повернув до нього своє крісло.
Учасник шоу «Голос. Діти» Назарій Стінянський є учнем Вінницької школи мистецтв «Вишенька», його викладач з вокалу - Ольга Олійник. Вона разом з мамаою хлопчика приїхала у Київ на виступ свого учня. Наступного тижня Назар разом з іншими дітьми будет брати участь у відбірковому етапі конкурсу.
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