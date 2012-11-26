Будівлі військового містечка передали архіву
12:06, 26 листопада 2012Вінниця
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По вулиці Червоноармійській
Уряд прийняв рішення про передачу будівель військового містечка № 1 у Вінниці в сферу управління Вінницької обласної державної адміністрації. про це повідомляє http://vinnicity.com.
Відповідне розпорядження, розроблене Мінекономрозвитку, Кабінет Міністрів прийняв 21 листопада 2012 року.
Метою документа є передача будівель № 438 і 530 військового містечка № 1 по вул. Червоноармійській, 9 м. Вінниці зі сфери управління Міноборони до сфери управління Вінницької облдержадміністрації для розміщення Державного архіву Вінницької області.
Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України забезпечить схоронність документів Національного архівного фонду, що належать державі.
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