Будівлі військового містечка передали архіву

Уряд прийняв рішення про передачу будівель військового містечка № 1 у Вінниці в сферу управління Вінницької обласної державної адміністрації. про це повідомляє http://vinnicity.com.

Відповідне розпорядження, розроблене Мінекономрозвитку, Кабінет Міністрів прийняв 21 листопада 2012 року.

Метою документа є передача будівель № 438 і 530 військового містечка № 1 по вул. Червоноармійській, 9 м. Вінниці зі сфери управління Міноборони до сфери управління Вінницької облдержадміністрації для розміщення Державного архіву Вінницької області.

Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України забезпечить схоронність документів Національного архівного фонду, що належать державі.