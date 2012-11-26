На АЗС напали і влаштували вибух

У м.Гайсин Вінницької області стався вибух на автозаправній станції.

Про повідомив УКРІНФОРМ з посиланням на прес-службу Департаменту Державної служби охорони /ДСО/ при МВС України.

Згідно з повідомленням, сьогодні о 2.21 на АЗС у Гайсині зловмисники підірвали вибуховий пристрій та відкрили стрілянину по працівниках міліції".

Група затримання ДСО прибула на АЗС за викликом «тривога». Під час обстеження станції, коли один з охоронців відчиняв вхідні двері, спрацювала вибухівка та пролунав постріл. Вибуховою хвилею міліціонера було відкинуто на декілька метрів. Він зазнав поранення цвяхами, якими було начинено пристрій.

Водночас через запасний вихід, стріляючи у бік іншого охоронця, вибігло двоє невідомих чоловіків. Міліціонер застосував табельну вогнепальну зброю, однак зловмисники зникли.

Кулями злочинців було пошкоджено службовий автомобіль ДСО.

Потерпілого правоохоронця з пораненням правого передпліччя та кисті доправлено до Гайсинської центральної районної лікарні.

За словами Павловської, під час нападу на АЗС працювали камерами відеоспостереження.