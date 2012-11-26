У Піщанці згоріли документи на субсидію

24 листопада о 19:34 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №27 смт Піщанка надійшло повідомлення про пожежу в будівлі Управління праці та соціального захисту населення Піщанської РДА.

Про це повідомила ТУ МНС у Вінницькій області.

По прибуттю чергового караулу було встановлено, що загорання виникло в приміщенні для зберігання документації на площі орієнтовно 9 квадратних метрів. Пожежа швидко була ліквідована.

Постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі - коротке замкнення електропроводки оргтехніки.

Вогнем пошкоджено: сервер, частково документацію по субсидіям, оздоблення приміщення, та покрівлю на площі 9м.кв.