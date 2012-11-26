«Свобода» поховала ініціативу мера з обмеження мирних зібрань

Калинівська «Свобода» на сесії міськради «прокатала» міського голову А. Шамалюка з його ініціативою ухвалити рішення про обмеження права на мирні зібрання.

Як повідомляє прес-служба Вінницької облорганізації ВО «Свобода», за пропоноване міським очільником рішення не проголосував ніхто, окрім нього.

Проект положення «Про затвердження Тимчасового положення «Про порядок розгляду питань щодо організації та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій, концертів та інших культурних і спортивних заходів у м. Калинівка», яке міський голова А.Шамалюк намагався првести і через виконком міськради, передбачав наступне:

1. Повідомлення про проведення масових заходів має подаватися до міської ради не пізніше як за 7 днів до запланованої дати їх проведення.

2. В повідомленні повинні бути вказані, окрім мети, форми, місця і кількості людей на зібрані також місце проживання організаторів, відомості про їхню роботу і навчання.

3. За результатами розгляду повідомлення можуть бути прийняті рекомендації про обмеження або неможливість проведення масового заходу якщо це загрожує інтересам національної безпеки та громадського порядку.

Крім того, в положенні запропоновано визначати місця проведення концертів, культурних та спортивних заходів визначати за рішенням виконкому Калинівської міськради. А також не допускати проведення масових заходів у межах парків, скверів, проводити мітинги, пікети безпосередньо перед адміністративними будівлями установ, організацій.

Голова Калинівської міської організації ВО "Свобода", депутат міської ради Костянтин Васюк запропонував зняти це питання з порядку денного, або не голосувати за нього взагалі, позаяк «ініціатива міського голови А. Шамалюка є абсолютно протизаконною і суперечить Конституції України, праву людей на мирні зібрання».