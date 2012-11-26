Вінницькі бютівці їдуть до Тимошенко на іменини
13:40, 26 листопада 2012Вінниця
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Під стіни ВК №54
Вінницькі соратники Тимошенко закликають мешканців області привітати її з днем народження, котрий опозиціонерка завтра вже вдруге зустріне за гратами.
Про це повідомила голова Вінницької облорганізації ВО «Батьківщина» Людмила Щербаківська на мітингу з нагоди Дня Свободи.
За словами Людмили Михайлівни, наразі помандрувати до Харкова вітати Юлю зголосилося 20 чоловік, переважно партійці. Поїдуть сьогодні ввечері.
Щербаківська поскаржилась на проблеми з квитками, але необхідність діставатися місця перебування Тимошенко «на перекладних» вінницьку делегацію не зупинить, - запевнила вона.
Нагадаємо, наразі Тимошенко відбуває покарання у харківській виправній колонії №54.
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