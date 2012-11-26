Вінницькі бютівці їдуть до Тимошенко на іменини

Вінницькі соратники Тимошенко закликають мешканців області привітати її з днем народження, котрий опозиціонерка завтра вже вдруге зустріне за гратами.

Про це повідомила голова Вінницької облорганізації ВО «Батьківщина» Людмила Щербаківська на мітингу з нагоди Дня Свободи.

За словами Людмили Михайлівни, наразі помандрувати до Харкова вітати Юлю зголосилося 20 чоловік, переважно партійці. Поїдуть сьогодні ввечері.

Щербаківська поскаржилась на проблеми з квитками, але необхідність діставатися місця перебування Тимошенко «на перекладних» вінницьку делегацію не зупинить, - запевнила вона.

Нагадаємо, наразі Тимошенко відбуває покарання у харківській виправній колонії №54.