Вінничанки виграли міжобласний турнір з художньої гімнастики

Вихідними у Вінниці, в спорткомплексі медколеджу за підтримки обласного відділення НОК України відбувся міжобласний турнір з художньої гімнастики на Кубок «Еlit».

У змаганнях, окрім вінничанок з клубів «Еlit» «Темп», «Шарм» і ДЮСШ № 1 міського спорткомітету, взяли участь спортсменки з Києва, Харкова, Кривого Рогу, Хмельницького, Кам’янця-Подільського (Хмельницька область), Новодністровська (Чернівецька область), Світловодська (Кіровоградська область) та Калинівки.

Загалом свою майстерність демонстрували понад 200 гімнасток. Залік був тільки особистим.

Всі місця для глядачів від початку змагань до їх завершення були повністю заповнені. Учасниці турніру виконували вправи і без предметів, і зі скакалкою, обручем тощо. Після офіційної програми перед урочистим закриттям найкращі спортсменки ще раз продемонстрували свою майстерність у показових вправах.

Голова обласного відділення НОК України Федір Новік, який відвідав змагання, високо оцінив рівень організації чемпіонату та ентузіазм спортсменів, тренерів і глядачів.

Головний тренер збірної Вінниччини з художньої гімнастики Лариса Чернишенко виділила вдалі виступи вінничанок у різних номінаціях. Зокрема, серед дівчат 1997 р.н. перемогла Влада Іванникова, серед 1998 р.н. – Катерина Борисюк, серед 2000 р.н. – Вікторія Мосейчук. Всі вони вихованки МДЮСШ № 1. Окрім того, серед дівчат

1999 р.н. першою стала Дар’я Чернієнко з Калинівки.

– Вважаю, ці дівчата мають реальну спортивну перспективу, – наголосила Лариса Чернишенко. – А зовсім маленьким дівчаткам хочу побажати вчитися і вдосконалювати свою майстерність.