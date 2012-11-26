Знижку з податку на доходи фізосіб отримали 8083 вінничан

Вінничанам повернули понад 7,4 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб

Про це повідомив Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Тими, хто отримав ці кошти, стали 8083 мешканців регіону, які скористались правом на податкову знижку за підсумками декларування доходів, отриманих у 2011 році.

Всього ж, за інформацією управління оподаткування фізичних осіб ДПС у Вінницькій області, декларацію про отримані протягом 2011 року доходи станом на 01.11.2012 року подали 16871 наших земляків. З них кількість тих, хто повинен був зробити це обов’язково – 8788 осіб у т.ч. 104 громадянина прозвітували за доходи, отримані за кордоном, 444 – від здавання в найм нерухомого майна, 1275 – від продажу рухомого майна, 2076 – у вигляді спадщини. У цілому, за даними проведених розрахунків, цими особами до бюджету сплачено 11138,6 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб

Податківці області нагадують, що задекларувати доходи, отримані впродовж 2011 року та не втратити свій шанс на повернення частини коштів, витрачених на навчання, іпотечне кредитування тощо, можна до 31 грудня 2012 року