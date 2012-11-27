Джига вінничанам більше не начальник
08:05, 27 листопада 2012Вінниця
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Президент звільнив з посади
Микола Джига вже не керує Вінницькою обласною державною адміністрацією, - його звілив презмдент.
Про це йдеться в Указі Президента України № 654/2012 від 26 листопада 2012 року «Про звільнення М.Джиги з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації»:
«Звільнити ДЖИГУ Миколу Васильовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації у зв'язку з обранням його народним депутатом України».
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