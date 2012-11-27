Джига вінничанам більше не начальник

Микола Джига вже не керує Вінницькою обласною державною адміністрацією, - його звілив презмдент.

Про це йдеться в Указі Президента України № 654/2012 від 26 листопада 2012 року «Про звільнення М.Джиги з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації»:

«Звільнити ДЖИГУ Миколу Васильовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації у зв'язку з обранням його народним депутатом України».