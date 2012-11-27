Джига вінничанам більше не начальник

Микола Джига вже не керує Вінницькою обласною державною адміністрацією, - його звільнив Президент.

Про це йдеться в Указі Президента України № 654/2012 від 26 листопада 2012 року «Про звільнення М.Джиги з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації»:

«Звільнити ДЖИГУ Миколу Васильовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації у зв'язку з обранням його народним депутатом України».

Микола Джига очолював виконавчу владу області з 2 червня 2010 року. Запам’ятався вінничанам як найспортивніший губернатор, поборник здорового способу життя, котрий ганяв на показові зарядки чиновників обласного рівня. При ньому в ОДА ввели «сухий закон», в області взялися за наведення порядку на ринку молока.

Припало Миколі Васильовичу «розгрібати» наслідки впровадження медичної реформи на Вінниччині як пілотному регіоні. Йому в актив варто записати й добудову хірургічного корпусу Пироговки, - найбільшого медичного довгобуду області.

На останніх парламентських виборах Микола Джига як самовисувнець балотувався до ВР в одномандатному виборчому окрузі №15, де переконливо переміг, здобувши мандат народного депутата.

Микола Джига – депутат Вінницької обласної ради, обраний за списком Партії регіонів.