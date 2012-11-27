Западенця, що кинув помирати збиту людину, упіймали

Працівники Державтоінспекції міста Немирів затримали водія вантажівки «Мерседес», який збив чоловіка та залишив його на дорозі помирати. Швидку допомогу потерпілому та міліцію викликали випадкові свідки автопригоди.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Автопригода сталася на автошляху Стрий – Кіровоград – Знам’янка в селі Краснопілка Гайсинського району о пів на сьому годину ранку. Водій вантажівки скоїв наїзд на водія рейсового автобуса сполучення «Вінниця – Умань». У чоловіка зламався мікроавтобус, і він вийшов з’ясувати причину поломки. В цей час повз нього проїжджала вантажівка, водій якої збив чоловіка та, не зупиняючись, поїхав далі.

Все це відбувалося на очах місцевих жителів, які знаходилися неподалік від місця пригоди. Люди одразу викликали міліцію та швидку допомогу. 53-річний потерпілий у непритомному стані з травмою голови каретою швидкої допомоги був госпіталізований до реанімаційного відділення центральної районної лікарні.

Працівникам дорожньо-патрульної служби ДАІ очевидці повідомили колір та марку машини, водій якої причетний до скоєння ДТП. В селі Райгород Немирівського району даний автомобіль працівниками міліції був зупинений.

42-річний водій вантажівки, житель міста Рівне, спочатку заперечував про свою причетність до скоєння аварії, але пошкодження, виявлені на кузові автомобіля, свідчили протилежне. Тоді водій зрозумів, що опиратися не має сенсу, та зізнався у скоєному. Чоловік пояснив, що злякався відповідальності за скоєне, тому вирішив не зупинятися.

Дії водія вантажівки попередньо кваліфіковані за ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальна відповідальність за скоєння цього злочину передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.