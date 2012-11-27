Домбровський божиться, що в «регіони» не ходок

Низка Інтернет-видань повідомила, що наш земляк Одександр Домбровський, визнаний ЦВК переможцем виборів до ВР в одномандатному виборчому окрузі №11, вступив до ПР.

Олександр Домбровський відреагував на поширену інформацію, написавши відкритий лист в.о. редактора «Экономические известия» Дмитру Горюнову, в якому пропонує спростувати неправдиву інформацію.

Цього листа опубліковано на персональному сайті Олександра Домбровського.

"26 листопада 2012 р. об 11:17 на очолюваному Вами ресурсі «Экономические известия» було розміщено так званий «Список самовисуванців, які написали заяви про вступ до фракції ПР», в якому містилося й моє прізвище.

Дивує, що джерелом інформації Ваше видання обрало вельми сумнівні ресурси: http://genshtab-info.livejournal.com/, - сайт, який, в свою чергу, як джерело інформації називає http://hrabro.com/24712. Як відомо, власником проекту hrabro.com є одеський бізнесмен Вадим Чорний (який невдало балотувався до Верховної Ради України від Союзу анархістів України), людина із доволі неоднозначною репутацією.

З огляду на те, що я не писав заяви про вступ до фракції ПР (і не планую цього робити в подальшому), опублікована інформація є неправдивою. Крім того, в мене є підстави вважати, що ця неправдива інформація завдає шкоди моїй діловій репутації, вводить в оману багатьох громадян (в т.ч. виборців одномандатного виборчого округу №11, які обрали мене народним депутатом України).

Пропоную Вам невідкладно спростувати зазначену неправдиву інформацію – у спосіб, передбачений чинним законодавством України."

Довідка. ЦВК зареєструвала Олександра Домбровського народним депутатом України 23 листопада.