Оксана Калетнік забезпечить комуністам створення фракції

У Компартії знайшли можливість, як створити фракцію.

Про це пише газета " Комерсант " з посиланням на голову партії Петра Симоненка.

Як відомо, за новим регламентом, за який голосували також і комуністи, партія має право створити фракцію, якщо її представники пройшли за списком, і за мажоритаркою.

"До нашої фракції приєднається Оксана Миколаївна Калетник, яка перемогла в одному з округів Вінницькій області", - заявив Симоненко.

Це дозволить комуністам вирішити проблему з формуванням власної фракції.

Як відомо, жоден з кандидатів, висунутих КПУ в мажоритарних округах, не здобув перемоги на виборах.

Оксана Калетник є двоюрідною сестрою Ігоря Калетника - голови Держмитслужби і колишнього депутата фракції КПУ і племінницею нардепа від ПР Григорія Калетніка.