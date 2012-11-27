Оксана Калетнік забезпечить комуністам створення фракції
Так каже Симоненко
У Компартії знайшли можливість, як створити фракцію.
Про це пише газета " Комерсант " з посиланням на голову партії Петра Симоненка.
Як відомо, за новим регламентом, за який голосували також і комуністи, партія має право створити фракцію, якщо її представники пройшли за списком, і за мажоритаркою.
"До нашої фракції приєднається Оксана Миколаївна Калетник, яка перемогла в одному з округів Вінницькій області", - заявив Симоненко.
Це дозволить комуністам вирішити проблему з формуванням власної фракції.
Як відомо, жоден з кандидатів, висунутих КПУ в мажоритарних округах, не здобув перемоги на виборах.
Оксана Калетник є двоюрідною сестрою Ігоря Калетника - голови Держмитслужби і колишнього депутата фракції КПУ і племінницею нардепа від ПР Григорія Калетніка.