Невдачливому грабіжнику банку касир підсунула «доларовий» муляж

В п'ятницю, 23 листопада, невідомий чоловік пограбував відділення Приватбанку в Вінниці.

Про це повідомили «Українські Новини» з посиланням на начальника сектора зв'язків з громадськістю Управління МВС в області Ганну Олійник.

За її словами, пограбування банку, розташованого в районі ринку "Урожай", сталося близько 16:00. "Невідомий чоловік зайшов у відділення банку і, погрожуючи фізичною розправою, змусив касира віддати йому гроші в сумі 1,5 тис. гривень", - повідомила Олійник.

Наразі міліція встановлює особу і вживає заходів щодо розшуку і затримання підозрюваного.

За даними співробітника банку, який побажав не називати своє ім'я, підозрюваний - молодий чоловік 20-25 років, завітавши до відділення банку, передав касирові записку, в якій він вимагав видати йому гроші під загрозою розстрілу з вогнепальної зброї.

Касир видала чоловікові муляж упаковки з доларами, а також 1 500 гривень і викликала міліцію. Невідомий встиг сховатися з місця до приїзду служби охорони банку і міліції.

Міліція почала розслідувати пограбування за статтею "розбій".